Besucher streitet mit Bekannten in Ichenhausen und droht mit Messer

Vermutlich Alkohol hat einen Streit unter Bekannten in Hochwang eskalieren lassen. Am Ende drohte eine Person mit dem Küchenmesser.

Der Besuch bei Bekannten am Dreiköningsabend hat für einen 30-Jährigen ein juristisches Nachspiel. Laut Polizei besuchte der Mann in der Kötzer Straße in Hochwang mehrere Bekannte. Gegen 21 Uhr kam es aus unbekannten Gründen zwischen dem Besucher und einem 32-jährigen Geschädigten zu einem zunächst verbalen Streit. Im weiteren Verlauf eskalierte diese Streitigkeit zwischen den beiden Kontrahenten. Der 30-Jährige zerriss das T-Shirt des Geschädigten und bedrohte ihn anschließend mit einem Küchenmesser. Sämtliche Beteiligten, die allesamt alkoholisiert waren, blieben unverletzt. Gegen den 30-Jährigen leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und Bedrohung ein. (AZ)