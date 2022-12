Hochwang

vor 17 Min.

Geplantes Baugebiet in Hochwang: Anwohner fühlen sich betrogen

Plus 15 Parteien haben einst im Hochwanger Zedernweg gebaut, weil die Fläche vor ihren Grundstücken als unbebaubar galt. Sie sehen sich von den Plänen der Stadt "überfahren".

Von Heike Schreiber Artikel anhören Shape

Erst im April ist Uschi Karrer nach Hochwang in den Zedernweg gezogen. Der Bungalow mit großer Terrasse gefiel der 75-Jährigen sofort, hatte man ihr doch zugesichert, dass sie dort einen "unverbaubaren Blick nach Süden" genießen kann. Keine acht Monate später ist ihre Freude über den perfekten Alterswohnsitz Frust und Wut gewichen. Denn erst kürzlich hat der Bauausschuss grünes Licht dafür gegeben, dass in Hochwang zwei neue Baugebiete realisiert werden - eines davon direkt angrenzend an Uschi Karrers Grundstück. Betroffen sind 14 weitere Parteien, die das nicht klaglos hinnehmen wollen. Mit einem von allen Anliegern unterzeichneten Brief wenden sie sich an die Stadt Ichenhausen und fordern eine Stellungnahme. "So kann man nicht mit uns umgehen. Wir werden auf hinterhältige Weise überfahren", kritisiert Norma Latuske.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen