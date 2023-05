Hochwang, Günzburg

11:00 Uhr

Vertonte Bibeltexte und die Bitte um Frieden beim Jubiläumskonzert

Plus Geistliche Musik von der Renaissance bis in unsere Zeit präsentierte das Vokalensemble Hochwang zu seinem 50-jährigen Bestehen in Günzburg.

Im Rahmen des Festivals „Musikalischer Frühling“ feierte das Vocal-Ensemble Hochwang sein 50-jähriges Bestehen. Paul Obermayer rief den Chor im Jahr 1973 ins Leben. Sein Spezifikum war reine A-Cappella-Musik des Mittelalters und der Renaissance. So zog der Chor rasch auch Sängerinnen und Sänger aus einem weiteren Umkreis an, die Proben fanden zunächst in Günzburg, dann in Ulm statt. Der größte Einschnitt in der Geschichte des Ensembles war der Tod des Gründers im Jahr 2011.

Aber das bedeutete nicht das Ende des Ensembles, denn eine Nachfolgerin wurde in den eigenen Reihen gefunden. Nach sechs Monaten als aktive Sängerin hatte Verena Schwarz zunächst die Krankheitsvertretung übernommen. Nach dem Tod von Paul Obermayer wurde sie vom Chor zur neuen Leiterin gewählt. In den folgenden zwölf Jahren nahm sie auch Kompositionen neueren Datums ins Programm. Bei der Auswahl der Stücke für das Jubiläumskonzert achtete sie darauf, dass dies alles zu gleichen Teilen Eingang ins Programm fand, wie sie im Anschluss an das Konzert erzählte.

