Hochwanger Veteranenverein wählt neuen Vorstand

Die diesjährige Generalversammlung des Soldaten- und Kameradschaftsvereins Hochwang stand ganz im Zeichen der turnusmäßigen Neuwahlen. Nach neun Jahren als zweiter und erster Vorstand trat Holger Spengler als 1. Vorstand nicht mehr an. Es sollte nicht die einzige Veränderung in der neuen Vorstandschaft sein. Die Wahl war aber zur Freude der zahlreichen anwesenden Mitglieder sowie des Bürgermeisters Robert Strobel sowie des BKV-Kreisvorsitzenden Albert Dehm sehr gut vorbereitet worden, sodass der Versammlung eine komplette und verjüngte Vorstandschaft zur Wahl vorgeschlagen werden konnte. In seinem letzten Tätigkeitsbericht zog Spengler ein Resümee über die abgelaufenen neun Jahre und konnte dabei zeigen, dass der Soldatenverein in Hochwang unter seiner Führung ein Aktivposten und stets zuverlässiger Ansprechpartner für die andere Vereine, den BKV und vor allem die Stadt Ichenhausen war. In seine Amtsperioden fielen die Sanierung des Ehrenmals im Friedhof, die Mitarbeit an der Dachsanierung der Leichenhalle, Sanierung des Fahnenbandes des Ersten Weltkriegs sowie Teilnahme an Maibaum- und Weinfesten. Höhepunkt war allerdings die Iniiterung der mittlerweile bestehenden Patenschaft mit dem SimAusbZentr des SanRgt 3aus Dornstadt. Der Anstoß zur Suche nach einer Patenkompanie bei der Bundeswehr kam aus Hochwang und der Verein konnte maßgeblich mitwirken bis zur feierlichen Unterzeichnung der Patenschaftsurkunde am Stadtfest 2023. Holger Spengler bedankte sich bei den anwesenden Mitgliedern für die jahrelange Unterstützung und bat darum, den zukünftigen Vorstand ebenso zu unterstützen. Die Wahlen wurden von Bürgermeister Strobel geleitet und bescherte allen angetretenen Kandidaten ein einstimmiges Ergebnis. Als letzte Amtshandlung Spenglers und erste Amtshandlung Holzers wurde dem ausscheidenden Kassenprüfer Roland Mayer als Dank für seine langjährigen Verdienste um den Verein die goldene Ehrennadel verliehen.

