Hochwang

vor 17 Min.

Ab April sollen die ersten Bewohner in die Mehrgenerationen-WG einziehen

In der neuen Mehrgenerationen-Wohngemeinschaft in Hochwang ist Platz für zwölf Personen. Ein paar tierische Mitbewohner sind schon eingezogen.

Am 5. März besteht bei einem Tag der offenen Tür die Möglichkeit, das Wohnprojekt in Hochwang zu besichtigen. Was Interessierte erwartet in der Mehrgenerationen-WG.

Von Heike Schreiber

Das Projekt steht kurz vor der Vollendung: Auf 2300 Quadratmetern ist in den vergangenen Monaten in der Ortsmitte von Hochwang eine Mehrgenerationen-Wohngemeinschaft entstanden. Andrea Berchtold, im Landkreis bekannt durch ihre langjährige Tätigkeit im Rettungsdienst und im Kriseninterventionsteam, hat nur wenige Meter von ihrem eigenen Haus entfernt einen leer stehenden Bauernhof für das im Landkreis Günzburg einmalige soziale Projekt umfunktioniert. "Vollgas" hätten sie und ihre Helfer gegeben. Am 5. März findet dort ein Tag der offenen Tür statt, die ersten Bewerber sollen zum 1. April einziehen. In der Ortsmitte von Hochwang wird ein ehemaliger Bauernhof zu einer Mehrgenerationen-Wohngemeinschaft umgebaut. In Anlehnung an den bisherigen Besitzer heißt der Komplex Fredlhof. Foto: Florian Benker Die neue Mehrgenerationen-WG entsteht im angeblich ältesten noch stehenden Haus des Ortes, das schätzungsweise aus dem Jahr 1880 stammt. Bekannt ist es den meisten Einwohnern als Hof von Metzger Fredl, der bis vor wenigen Jahren dort gelebt und es bewirtschaftet hat. Um den Namen des Vorbesitzers in Ehren zu halten, hat Berchtold die künftige Mehrgenerationen-WG kurzerhand Fredlhof genannt. Maximal zwölf Bewohner sollen dort eine neue Heimat finden, in der sie sich selbst versorgen, aber auch von Andrea Berchtold betreut werden. Ziel sei es, zu alten Wurzeln und Traditionen zurückzukehren, "ein bisschen zu leben wie früher auf einem Bauernhof", so Berchtold. Bewohner der Mehrgenerationen-WG sollen miteinander leben Gemeinschaft ist ein zweiter Punkt, der der 56-Jährigen äußerst wichtig ist. Die künftigen Bewohner sollen nicht nebeneinander herleben, sondern miteinander. Das ergebe sich auch durch die Zimmeraufteilung. Neben vier Einzelzimmern gibt es drei Doppelzimmer, alle mit eigenem Bad ausgestattet. Auf eine Altersbegrenzung wird verzichtet, Pflegebedürftige müssen abgelehnt werden, da Berchtold nur eine Alltagsbegleitung und keine Pflege anbietet. Seit Herbst haben Berchtold und ihre Mitstreiter viel Energie in das Projekt gesteckt, "wir kommen auf dem Zahnfleisch daher", sagt die Projektleiterin, die stets selbst mit angepackt hat. Bis auf Kleinigkeiten sei im Inneren des Gebäudes inzwischen alles fertiggestellt, die Zimmer bezugsfertig, Gemeinschaftsküche und der Gemeinschaftswohnraum eingerichtet. Auch im Außenbereich fehlten nur noch Details, um die sich aber die künftigen Bewohner selbst kümmern sollen. Terrasse und Hof sind gepflastert. Sechs Bewerber hat Berchtold schon, sagt sie auf Nachfrage unserer Redaktion, zum 1. April könnten sie einziehen. Die Einfahrt, die zum Fredlhof führt, wurde frisch gepflastert. Foto: Florian Benker Vorher findet aber noch ein Tag der offenen Tür statt, am 5. März können sich Interessierte zwischen 10 und 15.30 Uhr einen Eindruck vom Fredlhof verschaffen. Es besteht Maskenpflicht, Berchtold führt die Gäste in kleinen Gruppen durch das Gebäude. Lesen Sie dazu auch Ichenhausen Plus Ehemaliger Bauernhof in Hochwang wird zur Wohngemeinschaft umgebaut

