Miteinander Wohnen: Die ersten Bewohner ziehen in den Fredlhof

Plus Nach langem Umbau ist der Fredlhof in Hochwang fertig. Warum die zwei neuen Bewohner hierhergekommen sind, wie sie empfangen werden und welche Pläne sie haben.

Wenn man es genau nimmt, ist das Leben auf dem Fredlhof in Hochwang gewissermaßen schon eine ganze Weile eingekehrt. Monatelang haben Andrea Berchtold, die die Initiative ergriffen hat, Investor Peter-Konrad Schmid und eine ganze Reihe an Mitstreitern aus dem Ort einen ehemaligen Bauernhof zu einer Mehrgenerationen-Wohngemeinschaft umgebaut. Dann gibt es noch die beiden Hasen, Fredl und Frieda, sowie die 15 Hühner, sieben Enten und eine Pute mit fünf Jungen, die bereits dort leben. Jetzt ist der erste Bewohner eingezogen.