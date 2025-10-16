Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Günzburger Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Günzburg
Icon Pfeil nach unten

Hochwang: Neue LED-Anzeigetafel auf dem Sportgelände des SV Hochwang

Hochwang

Neue LED-Anzeigetafel auf dem Sportgelände des SV Hochwang

Gemeinsam zum Erfolg dank starker Unterstützung.
Von Leoni Madel für SV Hochwang 1966 e.V.
    • |
    • |
    • |
    Sponsoren der LED-Anzeigetafel und Verantwortliche des SV Hochwang.
    Sponsoren der LED-Anzeigetafel und Verantwortliche des SV Hochwang. Foto: Leoni Madel

    Der Sportverein Hochwang 1966 e.V. bedankt sich recht herzlich bei allen Sponsoren und ehrenamtlichen Helfern, die es ermöglicht haben, dass die Sportanlage jetzt mit einer tollen LED-Anzeigetafel ausgestattet ist. Ein besonderer Dank gilt hier Fabian Bee (Vierter von links) von der Firma Higher Level GmbH aus Burgau, Nils Klimmer (Fünfter von links) von der Ernst Klimmer GmbH aus Burgau, Werner Sklomeit (Sechster von links) mit der Firma Werner Sklomeit GaLa-Bau aus Ichenhausen sowie Sebastian Dobner (Siebter von links) mit der Firma Gartengestaltung Dobner aus Hochwang.

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden