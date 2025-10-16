Neue LED-Anzeigetafel auf dem Sportgelände des SV Hochwang

Der Sportverein Hochwang 1966 e.V. bedankt sich recht herzlich bei allen Sponsoren und ehrenamtlichen Helfern, die es ermöglicht haben, dass die Sportanlage jetzt mit einer tollen LED-Anzeigetafel ausgestattet ist. Ein besonderer Dank gilt hier Fabian Bee (Vierter von links) von der Firma Higher Level GmbH aus Burgau, Nils Klimmer (Fünfter von links) von der Ernst Klimmer GmbH aus Burgau, Werner Sklomeit (Sechster von links) mit der Firma Werner Sklomeit GaLa-Bau aus Ichenhausen sowie Sebastian Dobner (Siebter von links) mit der Firma Gartengestaltung Dobner aus Hochwang.

