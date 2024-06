Landkreis Günzburg

vor 1 Min.

Evakuierungen, Zugausfälle, geschlossene Schulen: Die aktuelle Hochwasser-Lage

Am Dossenberger Gymnasium und in der Turnhalle ist eine Evakuierungsstelle entstanden. Etwa 150 Menschen werden derzeit dort betreut. Alle Entwicklungen in unserem Live-Blog.

Themen folgen