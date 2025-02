Geplante Maßnahmen an Brühlmindel dienen dem Hochwasserschutz

Damit Wasser an der Brühlmindel in Burgau besser abfließen kann, hat der Bau- und Umweltausschuss in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen, dass von der Stadt Mittel für entsprechenden Arbeiten an dem Fluss freigegeben werden sollen. Nach der Hochwasserkatastrophe im vergangenen Jahr besprachen die Stadt, das Wasserwirtschaftsamt und die Flussmeisterstelle im Rahmen mehrerer Ortstermine, welche Maßnahmen zu einer Verbesserung des Abflusses führen können. In den kommenden Wochen sollen die Arbeiten im Flussbereich starten.

Stadtbaumeister Werner Mihatsch erklärte, dass sich über die Jahre Anlandungen im Flussbett zum Beispiel Kiesbänke gebildet haben. Diese sollen zum Teil von der Flussmeisterstelle entfernt werden. Tiefere Abgrabungen sollen nicht stattfinden, da der Schutz der Uferbefestigungen nicht mehr gewährleistet wäre. Dadurch würde auch eine geringere Wassertiefe entstehen, die bei geringerem Wasserstand verhindern könnte, dass Fische den Fluss passieren können. Die Flussmeisterstelle kümmert sich zudem um Rodungsarbeiten, die teilweise schon erfolgt sind. Außerdem sollen Uferbefestigungen, die in Teilen nicht mehr vorhanden sind, entlang der städtischen Grundstücke im Bereich der Haldenwanger Straße mithilfe von Flussbausteinen erneuert werden. Die Stadt rechnet mit Kosten in Höhe von 28.000 Euro.

Ausbaggern der Brühlmindel war bei der Bürgerversammlung im Oktober bereits Thema

Die letzte größere wasserbauliche Maßnahme an der Brühlmindel ist laut Mihatsch etwa 20 Jahre her. Ein zu langer Zeitraum, wie Bürgerinnen und Bürger bei einer Bürgerversammlung in der Kapuzinerhalle im vergangenen Herbst monierten. Eine Bürgerin machte darauf aufmerksam, dass früher Flüsse wie die Brühlmindel regelmäßig ausgebaggert wurden. „Seit Jahrzehnten ist da nichts mehr geschehen“, waren Zwischenrufe aus dem Publikum zu hören. „Das ist eine einfache Maßnahme, die wenig Geld kostet, aber was bringt“, argumentierte sie vor wenigen Monaten weiter. Bürgermeister Martin Brenner räumte bei der Bürgerversammlung im Oktober ein, dass für die Bereinigung bereits ein Zeitplan feststehe. Nun können die Arbeiten im Februar oder März starten. Laut dem Stadtbaumeister hängt der genaue Zeitpunkt des Beginns davon ab, wie viel Wasser die Brühlmindel durch Wetterereignisse wie Starkregen trägt.