Unfall im Kreisverkehr führt zu 12.000 Euro Sachschaden

In Jettingen-Scheppach ist es am Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden gekommen. Wie die Polizei berichtet, war ein 51-jähriger Autofahrer von Burgau kommend auf der Autobahnbrücke in Richtung Industriegebiet Scheppach unterwegs. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah er laut Polizei ein Fahrzeug, das sich bereits im Kreisverkehr befand. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf etwa 12.000 Euro. Verletzt wurde niemand. (AZ)

