Horst Reichle ist der neue Mann im Stadtrat

Nach fast 18 Jahren im Stadtrat von Ichenhausen hat Artur Kehrle (Freie Wählervereinigung) zum 31. August seine kommunalpolitische Tätigkeit beendet. Feierlich war er vor der Sommerpause aus dem Gremium verabschiedet worden. In der ersten Sitzung nach der Sommerpause blieb sein Stuhl im Sitzungssaal nicht leer, sein Nachfolger hatte schon darauf Platz genommen. Mit Horst Reichle vereidigte Bürgermeister Robert Strobel erneut einen Mann aus Hochwang.

