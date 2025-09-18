Icon Menü
Horst Reichle

Ichenhausen

Horst Reichle ist der neue Mann im Stadtrat

Nachdem Artur Kehrle nach fast 18 Jahren aus dem Gremium in Ichenhausen ausgeschieden ist, übernimmt jetzt Horst Reichle das Mandat. Wer der Neue ist.
Von Heike Schreiber
    Horst Reichle wurde von Ichenhausens Bürgermeister Robert Strobel als neues Stadtratsmitglied vereidigt. Foto: Heike Schreiber

    Nach fast 18 Jahren im Stadtrat von Ichenhausen hat Artur Kehrle (Freie Wählervereinigung) zum 31. August seine kommunalpolitische Tätigkeit beendet. Feierlich war er vor der Sommerpause aus dem Gremium verabschiedet worden. In der ersten Sitzung nach der Sommerpause blieb sein Stuhl im Sitzungssaal nicht leer, sein Nachfolger hatte schon darauf Platz genommen. Mit Horst Reichle vereidigte Bürgermeister Robert Strobel erneut einen Mann aus Hochwang.

