Vom Kampfmittelräumer bei der Bundeswehr zum Bräutigam in "Hubert ohne Staller"

Die Fans der beliebten Krimireihe „Hubert ohne Staller“ mussten sich lange gedulden: Eineinhalb Jahre war das Ermittler-Duo von der Bildschirmfläche verschwunden. Hubert-Darsteller Christian Tramitz war immerhin kürzlich im Kino-Western-Hit „Das Kanu des Manitu“ zu sehen. Jetzt kehrt er als Polizeiobermeister zurück ins Fernsehen, ab dem 15. Oktober ermittelt „Hubert ohne Staller“ wieder in neuen Kriminalfällen. Einen Kurzauftritt hat in der Auftaktfolge „Wenn die Musik spielt“ auch ein Mann aus der Region: Norbert E. Lex, 66, aus Ichenhausen. Neuland ist es für ihn keineswegs, in diversen Vorabendproduktionen hatte er schon Minirollen. Für ihn ist es das perfekte Hobby in der Rente, für Außenstehende klingt es nach krassem Gegensatz: Lex war davor jahrzehntelang bei der Bundeswehr, war als Kampfmittelräumer im Einsatz. Wie kommt man da zur Schauspielerei? Und wie es eigentlich, neben Profis und Stars wie Christian Tramitz oder Bully Herbig aufzutreten?

Mit seinem Dialekt passt er perfekt hinein in „Hubert ohne Staller“. Den „bavarian slang“ hat er halt nie abgelegt, entschuldigt sich Norbert E. Lex beim Gespräch in der Redaktion. Gebürtiger Oberbayer, genauer gesagt Rosenheimer ist er, das bleibt man ein Leben lang. Auch wenn er jetzt schon mehr als 30 Jahre in Ichenhausen lebt. Was verschlägt einen aus dem Alpenvorland in den schwäbischen Barockwinkel? Wie in vielen Fällen war es der Beruf. Der gelernte Maschinenbauer ist einst bei der Bundeswehr gelandet, wurde dann 1994 nach Ulm versetzt und zog mit seiner Familie nach Ichenhausen. Über seine Karriere bei der Bundeswehr will er nicht so viel erzählen, die sei ja schon lange vorbei. Nebenbei lässt er heraus, dass er als Kampfmittelräumer Ende der 90er Jahre auch im Jugoslawienkonflikt eingesetzt war. Seine Aufgabe sei das Monitoring gewesen, also Programme zu entwickeln, um Minen zu finden und diese dann räumen zu können.

Norbert E. Lex lebt seit 1994 in Ichenhausen. Foto: Lex

Seine letzten zwei Berufsjahre verbrachte er in England, das „Highlight“ schlechthin. Die Bundeswehr habe sich damals bei der Bekämpfung der Piraterie in den somalischen Hoheitsgewässern eingebracht, Lex selbst war für Pressearbeit zuständig. Einmal sei sogar zur Einweihung des Hauptquartiers in London die Queen erschienen, sei dicht an ihm vorbeigelaufen. Nervosität habe er überhaupt nicht verspürt, „ich habe noch nie ein Problem im Umgang mit hohen Persönlichkeiten gehabt“, sagt er. Das sei durchaus ein Vorteil für seine Karriere nach der Rente gewesen.

In den Ruhestand startete er 2011, er wurde regulär aus der Bundeswehr entlassen, fühlte sich aber noch viel zu jung für die Rente. Also suchte er Beschäftigungen, überführte eine Zeit lang Autos, trieb viel Sport und „stolperte“ mehr oder weniger zufällig ins Fernsehen. Für die Verfilmung des Kluftinger-Bestsellers „Herzblut“ wurden Statisten gesucht, Interessierte sollten doch zu einem Casting kommen. Er habe ja schon vieles gemacht, „Panzer gefahren, Minen geräumt, in Schneehöhlen übernachtet“, warum dann nicht mal in einem Krimi mitwirken?

Im Film „Herzblut“ den Weg von Hauptdarsteller Herbert Knaup gekreuzt

Weil er keine Zeit und Lust gehabt habe, sich mit Hunderten anderen um einen Komparsenplatz zu streiten, habe er kurzerhand ein Foto von sich gemacht, mit ein paar witzigen Worten garniert und eingeschickt. Und prompt Erfolg gehabt, er durfte in die Minirolle eines Arztes schlüpfen und im Film den Weg von Kommissar Kluftinger alias Hauptdarsteller Herbert Knaup kreuzen. Norbert E. Lex findet: „Mein Beruf als Soldat deckt sich mit dem eines Schauspielers.“ Schon bei der Bundeswehr habe er es geschafft, sich bei einer Übung in eine komplett neue Lage hineinzuversetzen. Genau das müsse auch ein Darsteller bei Dreharbeiten hinbekommen. Szenen zigmal zu wiederholen, sei auch ein Soldat gewohnt, „das lernt man drillmäßig“. Um sich herum alles auszublenden, Licht, Ton und Kamera zu ignorieren, das sei ihm nicht schwergefallen. Er stieg tiefer ein, meldete sich bei einer Agentur in München, übernahm diverse Komparsenjobs. Wenn er so zurückdenkt, gibt es kaum eine Vorabendserie, zumindest bayerische Produktionen, in der er nicht mitgewirkt hat.

Christian Tramitz schiebt den Rollstuhl mit der Leiche

Auch in „Hubert und Staller“ hatte er seine erste Rolle - als Mordopfer. Er musste, von einem Schuss getroffen, von einem Hochstand fallen, seine Leiche wurde dann sitzend auf die Rückbank des Polizeiautos gepackt. Einen Toten zu mimen, sei gar nicht so leicht gewesen, erzählt Lex und muss schmunzeln. Hauptdarsteller Tramitz habe ihn dann auch noch etwas unsanft im Rollstuhl umhergeschoben. Trotzdem spielte Lex sogar noch einmal eine Leiche, in der Miniserie „Der Pass“ wurde er tot und splitternackt im Schnee gefunden – zuvor hatte er den heimlichen Liebhaber dargestellt und die erste „Bettszene“ seines Lebens gedreht. „Das war absolutes Neuland“, sagt der verheiratete Familienvater.

Was seine Frau davon hält, wenn ihr Mann so vor einem Millionenpublikum zu sehen ist? Sie könne sich nicht so für seine Leidenschaft begeistern oder anders ausgedrückt: „Ich bekomme weder Applaus noch Bewunderung.“ Lex nimmt es gelassen, letztlich mache er das Ganze für sich. Er habe sich in einem komplett anderen Genre beweisen wollen, und das sei ihm ganz gut gelungen. Das Gute sei auch, dass er für sein Hobby bezahlt werde, andere müssten für ihre Hobbys viel Geld ausgeben. Inzwischen arbeitet er weniger für Fernsehproduktionen, als vielmehr für Unternehmen, die sogenannte Imagefilme drehen, die dann in Hotels, auf Messen oder Kreuzfahrtschiffen gezeigt werden. „Da bin ich der Hauptcast, das hat schon was.“

Keine Haupt-, nur eine Nebenrolle hat er am 15. Oktober, wenn es ab 18.50 Uhr im Ersten wieder mit „Hubert ohne Staller“ weitergeht. Die Drehtage dafür liegen schon einige Monate zurück, in Erinnerung sind sie Lex durchaus geblieben. Schließlich durfte er den Bräutigam der bekannten Schauspielerin Saskia Vester geben. Wie die Szene oder gar die ganze Folge endet? Das verrät der 66-Jährige nicht.