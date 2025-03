Jetzt zieht sich die Hypo Vereinsbank ganz aus dem Landkreis zurück

Bargeld wird für Kundinnen und Kunden von Hypo Vereinsbank, Postbank, Deutsche Bank und Commerzbank aus dem Kreis Günzburg bald zum Luxusgut. Sie müssen, um an einem Geldautomaten Scheine abheben zu können, nach Lauingen, Dillingen, Gundelfingen, Ulm, Memmingen oder Illertissen fahren. Seit einigen Tagen hängt der Aushang in der Filiale der Hypo Vereinsbank am Marktplatz in Günzburg: „Wir schließen diese Filiale mit SB-Zone. Letzter Öffnungstag: 13.03.2025, bis 12 Uhr.“ Die Filiale beziehungsweise die Geldautomaten in Krumbach haben noch einen Monat Schonfrist: Hier wird die SB-Zone am 10.04.2025 um 12 Uhr geschlossen.

