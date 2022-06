Ichenhausen

vor 20 Min.

100 Tage Krieg in der Ukraine: "Man sieht Menschen in Not und weiß, dass man helfen muss"

Die Wirtschaftsvereinigung Ichenhausen mit Vorsitzendem Martin Schmid (Mitte) sammelt Geld- und Sachspenden, um Hilfsgüter in die Ukraine und an die polnisch-ukrainische Grenze zu transportieren.

Plus Die Wirtschaftsvereinigung Ichenhausen mit Martin Schmid an der Spitze transportiert Spenden in die Ukraine und an die polnisch-ukrainische Grenze. Wie die Eindrücke vor Ort waren.

Von Annika Zürn

Spenden für ukrainische Flüchtlinge und Menschen, die in der Ukraine ausharren, sammelt die Wirtschaftsvereinigung Ichenhausen. Sowohl Sach- als auch Geldspenden werden in der Zentrale in Ichenhausen angenommen und dann zu den Bedürftigen transportiert. "Man sieht Menschen in Not und weiß, dass man helfen muss", so Martin Schmid, erster Vorsitzender der Wirtschaftsvereinigung Ichenhausen. So sei schon kurz nach Kriegsbeginn festgestanden, dass eine Spendenaktion gestartet wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen