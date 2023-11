Auf dem Weg zum Retter: 16 Hunde treten in Ichenhausen zum Eignungstest an

Von Sandra Kraus - vor 33 Min. Artikel anhören Shape

Die Besitzer wollen ihre Vierbeiner zu Rettungshunden machen. Dafür müssen die Hunde aber erst beweisen, dass die auch das Zeug dazu haben. So läuft das ab.

Sechzehn Hunde aus ganz Bayern stellten sich in Ichenhausen mit ihren Hundeführern der vielleicht wichtigsten Etappe auf ihrem Weg zum Rettungshund des Bayerischen Roten Kreuzes, dem Rettungshundeeignungstest. Diese wichtige Prüfung steht am Anfang der Karriere. Wer sie nicht besteht, kann in seinem Hundeleben nie mehr Rettungshund werden. Die angehenden Rettungshunde sollen beweisen, dass sie menschenfreundlich sind und keine Probleme mit ihren Artgenossen haben, nicht schreckhaft oder ängstlich und vor allem nicht aggressiv sind. Wer schnappt oder beißt, ist raus, da kennt die Prüfungsordnung kein Pardon.

Das Öffnen und Schließen des Regenschirms bringt den Rettungshund in spe nicht aus der Ruhe. Foto: Sandra Kraus

Sein Charakter und sein Verhältnis zum Hundeführer werden in 19 Situationen überprüft. Er soll zu fremden Personen Vertrauen haben, sich von ihnen streicheln lassen, mit ihnen spielen und sich sogar mit einem Maulkorb von einem Fremden vom Boden aufnehmen und wegtragen lassen. Alle in Ichenhausen vorgestellten Teams aus Herrchen beziehungsweise Frauchen und Hund lösen die Aufgaben mit Bravour und bestehen mit gut oder sehr gut.

