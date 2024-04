17-Jähriger geht mit neuen, aber unbezahlten Klamotten aus dem Laden

Ein junger Mann geht mit neuer Kleidung aus dem Geschäft in Ichenhausen und lässt seine alten Klamotten dort liegen. Ein Kaufhausdetektiv kommt ihm auf die Spur.

Bereits am 15. April hat sich ein Ladendiebstahl in einem Verbrauchermarkt im Weiler Weg in Ichenhausen zugetragen. Ein 17-Jähriger ging nach Angaben der Polizei mit mehreren Kleidungsstücken in die Umkleidekabine des Verbrauchermarktes, zog die Neuware aus dem Geschäft an und ließ seine alte Bekleidung liegen. Im Anschluss verließ der neu eingekleidete 17-Jährige das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen. Dem Verbrauchermarkt ist ein Schaden von mehr als 200 Euro entstanden. Die Tat entdeckte ein Kaufhausdetektiv durch Sichtung der Videoaufzeichnungen. Er erstattete jetzt Anzeige bei der Polizei Günzburg. (AZ)