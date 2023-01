18-Jähriger in Ichenhausen ohne Führerschein und unter Drogen am Steuer

Unter Drogen und ohne Führerschein fuhr ein 18-Jähriger bei Ichenhausen Auto. Eine Kontrolle der Polizei beendete seine Rauschfahrt.

Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss war am Sonntagmorgen ein 18-Jähriger mit dem Auto unterwegs. Kräfte der Autobahnpolizei Günzburg hielten den jungen Mann bei einer Verkehrskontrolle an. Der Fahrer gab dabei zu, auf dem Nachhauseweg von einer Techno-Party und nicht im Besitz eines Führerscheins zu sein. Zudem stellten die Beamten bei dem 18-Jährigen drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Der Mann gab an, Marihuana konsumiert zu haben. Die Beamtinnen und Beamten ordneten eine Blutentnahme an. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung. (AZ)