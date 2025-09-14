18-jähriger Kradfahrer stößt mit Auto zusammen

Am frühen Freitagabend ist es in Ichenhausen zu einem Unfall zwischen einem 18-jährigen Kraftradfahrer und einem 53-jährigen Autofahrer gekommen. Wie die Polizei mitteilt, kam der Kradfahrer aus bislang unerklärlichen Gründen in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn.

Dabei touchierte er mit seinem Knie das entgegenkommende Auto. Trotz Zusammenstoß kam der junge Mann nicht zu Fall, wurde dennoch leichtverletzt ins Krankenhaus Günzburg gebracht. Er erlitt Schmerzen am linken Bein. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 5000 Euro. (AZ)