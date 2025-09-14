Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Günzburger Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Günzburg
Icon Pfeil nach unten

Ichenhausen: 18-jähriger Kradfahrer stößt mit Auto zusammen

Ichenhausen

18-jähriger Kradfahrer stößt mit Auto zusammen

Der junge Mann gerät auf die Gegenfahrbahn und touchiert ein Auto. Er muss ins Krankenhaus gebracht werden.
    • |
    • |
    • |
    Ein 18-jähriger Kradfahrer ist nach einem Unfall in Ichenhausen ins Krankenhaus gebracht worden.
    Ein 18-jähriger Kradfahrer ist nach einem Unfall in Ichenhausen ins Krankenhaus gebracht worden. Foto: Sebastian Gollnow/dpa (Symbolbild)

    Am frühen Freitagabend ist es in Ichenhausen zu einem Unfall zwischen einem 18-jährigen Kraftradfahrer und einem 53-jährigen Autofahrer gekommen. Wie die Polizei mitteilt, kam der Kradfahrer aus bislang unerklärlichen Gründen in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn.

    Dabei touchierte er mit seinem Knie das entgegenkommende Auto. Trotz Zusammenstoß kam der junge Mann nicht zu Fall, wurde dennoch leichtverletzt ins Krankenhaus Günzburg gebracht. Er erlitt Schmerzen am linken Bein. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 5000 Euro. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden