19-Jährige beißt Polizisten in Ichenhausen in die Wade

Eine junge Betrunkene attackiert unvermittelt Polizeibeamte in einer Arbeiterunterkunft. Diese wollten eigentlich einen Streit mehrerer Männer klären.

In einer Arbeiterunterkunft kam es am frühen Sonntagmorgen in der Ichenhauser Marktstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Während einer privaten Feier gerieten drei Männer in einen Streit, in dessen Folge ein 37-Jähriger auf einen 23- und einen 21-jährigen Mann losging und auf diese einschlug. Der 21-Jährige wurde dabei leicht verletzt und musste durch einen Rettungsdienst behandelt werden. Als zwei Polizeistreifen der Polizeiinspektion Günzburg vor Ort den Sachverhalt aufnahmen, ging eine scheinbar unbeteiligte 19-jährige Frau aus unbekannten Gründen unvermittelt auf die Beamten los. Die stark alkoholisierte Frau schlug und trat nach den Beamten. Einen biss die Angreiferin sogar in die Wade, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Eine ärztliche Behandlung war nicht erforderlich. Durch die Staatsanwaltschaft Memmingen wurde bei der jungen Frau eine Blutentnahme angeordnet, die in einer Günzburger Klinik durchgeführt wurde. Danach wurde die 19-Jährige entlassen. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf und Widerstands gegen Polizeibeamte. (AZ)