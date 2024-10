25-Jähriger mit mehr als zwei Promille am Steuer erwischt

Am frühen Sonntagmorgen ist einer Streife der Verkehrspolizei Günzburg ein ausländisches Fahrzeug ins Netz gegangen. Dieses war in der Innenstadt von Ichenhausen durch eine recht auffällige Fahrweise in den Fokus der Beamten geraten. Bei einer Kontrolle wurde sofort deutlich, dass Alkohol im Spiel war, teilt die Polizei mit. Ein Vortest des Fahrers ergab einen Wert jenseits der zwei Promille. Zudem konnte der Osteuropäer keinen gültigen Führerschein vorlegen.

25-Jähriger muss zum Ausnüchtern in Gewahrsam genommen werden

Zur Sicherung des Alkoholwertes und für die weitere Sachbearbeitung, wurde der 25-Jährige nach Günzburg gebracht. Dort sollte er nach Beendigung der Maßnahmen eigentlich in die Obhut eines Taxifahrers übergeben werden. Da sich die beiden jedoch gar nicht einigen konnten, musste er zum Ausnüchtern in Gewahrsam genommen werden, da er nicht in der Lage war, sich um sich selbst zu kümmern. Er bezahlte, aufgrund des fehlenden deutschen Wohnsitzes, eine Sicherheitsleistung zur Sicherung des Verfahrens. Nach Eingang des Blutwertes wird die Staatsanwaltschaft über den Fortgang des Verfahrens entscheiden. (AZ)