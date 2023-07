Interview

30 Jahre Fachklinik Ichenhausen: "Der erste Tag war ein Highlight"

Sie alle sind Mitarbeiter der ersten Stunde in der Fachklinik Ichenhausen, die seit 30 Jahren besteht: Das Foto zeigt: (von links) Gongje Grützemann, stellvertretende Stationsleiterin Pflege/Geriatrie, Chefärztin Dr. Hannelore Hösch, Martina Konrad, Verwaltung, und Küchenchef Gerhard Jonscher.

Plus Anlässlich des Jubiläums der Fachklinik Ichenhausen haben sich vier Mitarbeiter der ersten Stunde zum Gespräch getroffen. Was in Erinnerung geblieben ist.

Von Heike Schreiber

Sie alle sind 30 Jahre, seit es die Fachklinik gibt, mit von der Partie. Kennen Sie sich eigentlich alle untereinander?



Martina Konrad: Natürlich kennen wir uns.

Gongje Grützemann: Die alten Kollegen kennt man, wir haben ein gutes Verhältnis. So manche Kollegen spielen bei mir auch im privaten Leben eine Rolle.

