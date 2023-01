Ichenhausen

Fast 3500 Haushalte in Ichenhausen bekommen kostenlos schnelles Internet

Plus Die Deutsche Telekom will die Kernstadt Ichenhausen sowie Deubach und Hochwang bis 2025 mit Glasfaseranschlüssen versorgen. Der Stadtrat nimmt das Geschenk gerne an.

Von Heike Schreiber

Weihnachten ist schon ein paar Tage vorbei, doch die Stadt Ichenhausen hat jetzt noch ein äußerst großzügiges Geschenk bekommen. Die Deutsche Telekom will bis zum Jahr 2025 in fast 3500 Privathaushalten und Gewerbebetrieben in der Kernstadt sowie Hochwang und Deubach einen Glasfaseranschluss legen – zum Nulltarif. Das Unternehmen übernimmt die komplette Summe von 6,5 Millionen Euro, weder die Stadt noch die Bürgerinnen und Bürger müssen einen Cent dafür bezahlen und bekommen im Gegenzug auch noch schnelle Datenverbindungen. Die Stadträte nahmen in der jüngsten Sitzung das Präsent dankend an. Von einem "Glücksfall" sprachen die einen, die anderen von einer Investition in die Zukunft. Und wo liegt der Haken?

