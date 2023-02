Ichenhausen

18:30 Uhr

50 Meter hoher Mobilfunkmast kommt nach Hochwang

Plus Der Stadtrat Ichenhausen hat entschieden, dass eine neue Mobilfunkanlage im Norden Hochwangs gebaut werden soll – auch wenn einiges gegen die Optik spricht.

Von Heike Schreiber

Um eine Abstimmung kam der Stadtrat Ichenhausen in der jüngsten Sitzung nicht herum. Das Telekommunikationsunternehmen Telefónica verlangte dringend einen Beschluss, auf welcher öffentlichen Fläche in Hochwang die Firma einen neuen Mobilfunkmast bauen kann. Die Stadträte trafen eine schnelle und eindeutige Entscheidung, ohne lange Diskussionen stimmte die Mehrheit für eine Anlage im Norden des Stadtteils. Diesem Standort, den ein Bürger ins Spiel gebracht hatte, konnten die meisten in der Sitzung deutlich mehr abgewinnen als der Variante im Süden direkt neben dem Sportplatz. Dafür nahmen sie in Kauf, dass vor Hochwang bald ein 50 Meter hoher Sendemast, gut sichtbar für alle, aufragen wird.

