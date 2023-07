60-Jähriger küsst 15-jährige Pannenhelferin in Deubach ungefragt

Ein etwa 60-Jähriger täuschte eine Panne vor, um ein Mädchen zu sich zu locken. Als sie helfen wollte, umarmte und küsste er die 15-Jährige. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Sonntagmittag hat eine 15-Jährige mit ihrer Mutter Anzeige wegen sexueller Belästigung erstattet. Wie die Polizei berichtet, traf die 15-Jährige bereits in der Vorwoche, am 18. Juni in Deubach, Ellerbachstraße, auf einen bisher unbekannten Mann. Dieser sprach kein Deutsch und deutete auf sein Fahrrad, welches offensichtlich eine Panne hatte. Das junge Mädchen wollte nach Angaben der Polizei helfen und ging auf den Mann zu. Als sie das Fahrrad genauer ansah, wurde sie plötzlich von dem Mann umarmt und geküsst. Das Mädchen konnte sich befreien und lief nach Hause.

Später wurde der Mann laut Polizeibericht noch mal schlafend auf dem Gehweg gesehen. Der Täter war circa 60 Jahre alt, trug eine Brille, hatte eine Glatze, hatte abstehende Ohren und auffallend lückenhafte Zähne. Zudem führte er rosa Kinderfahrrad mit. Zeugen werden dringend gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221 9190 zu melden. (AZ)