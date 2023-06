62-Jähriger kommt bei Ichenhausen mit Auto auf Gegenfahrbahn

Noch ist nicht geklärt, warum der Autofahrer auf die Gegenfahrbahn geraten ist. Das Unfallopfer wird leicht verletzt. Der Sachschaden ist beträchtlich.

Ein 62-Jähriger befuhr am Freitagnachmittag mit seinem Auto die B16 in Richtung Ichenhausen. Dabei kam er aus bisher nicht geklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Fahrzeug eines 49-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde der 49-Jährige leicht verletzt. Er kam zur weiteren Behandlung mit dem Rettungswagen in die Kreisklinik Günzburg. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von mehr als 22.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kümmerten sich die alarmierten Feuerwehren Hochwang und Ichenhausen um die Verkehrsregelung. (AZ)