70 jugendliche Hoffnungsträger zu Gast in Ichenhausen

Mittwochabend fand das lange Warten auf die Gäste aus der Partnerstadt endlich ein Ende. 35 ausgewählte Schüler der Scuola Media und ihre vier Lehrer kamen wohlbehalten an der Hans-Maier-Realschule an, wo sie freudig von ihren Gastgebern begrüßt wurden. Der erste Abend war dem gegenseitigen Kennenlernen in der deutschen Familie vorbehalten.

Vor Beginn ihres Programms beschnupperten die italienischen Achtklässler an den beiden folgenden Tagen den Unterricht der bayerischen Realschule. Zum offiziellen Besuch im Rathaus wurden sie Donnerstagvormittag vom Zweiten Bürgermeister Franz Zenker im großen Sitzungssaal empfangen. Der Politiker beantwortete dabei die interessierten Fragen der Jugendlichen zu Ichenhausen und der Kommunalpolitik verständlich und forderte sie auf, das Gemeinschaftsleben ihrer Kommune aktiv mitzugestalten.

Für den Nachmittag hatte die für den Schulaustausch verantwortliche Beratungsdirektorin Angelika Kopp vier Aktiv-Workshops organisiert. Unterstützung erhielt sie durch Lehrer der Hans-Maier-Realschule und Vertreter des Partnerschaftsvereins. Während eine Gruppe sich in der Kunst des Papierschöpfens und der alten Handschrift übte, begab sich eine Kleingruppe auf einer Rallye durch die Stadt Richtung Bäckerei Kieble, wo sie eigenhändig Brezen herstellen durften. Diese wurde abends bei Elterncafè und Buffet verzehrt. Zwei weitere Gruppen beschäftigten sich mit der heimischen Landwirtschaft auf dem Bauernhof und in der Klostermühle. Beim abendlichen Highlight - der von der SMV organisierten Disco - konnten sich die Jugendlichen schließlich körperlich „austoben“.

Natürlich durfte bei der binationalen Schülerbegegnung der Besuch im Freizeitpark Legoland nicht fehlen, wo die jungen Menschen unbeschwert ihre neuen Freundschaften vertieften. Die Aussicht auf den Gegenbesuch im März 2026 dämpfte Sonntagmorgen den Abschiedsschmerz. Herzlichen Dank an die Hans-Maier-Realschule für die Ermöglichung dieses einmaligen Erlebnisses. Arrivederci a Valeggio!

