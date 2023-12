71-Jährige fällt auf SMS-Betrug herein

Ein Unbekannter gibt sich als vermeintlicher Sohn aus und fordert die 71-Jährige auf, Geld zu überweisen. Die Frau sitzt einer bekannten Betrugsmasche auf.

Am vergangenen Donnerstag hat eine 71-Jährige eine SMS erhalten, in der sich ein unbekannter Täter als ihr Kind ausgab. Da die Frau davon ausging, dass es sich tatsächlich um ihren Sohn handelte, beantwortete sie die SMS und es kam zu einer WhatsApp-Konversation. Laut Polizei spiegelte der vermeintliche Sohn vor, dass er zwei Rechnungen in Höhe von insgesamt etwa 3000 Euro bezahlen müsse, jedoch keinen Zugriff auf sein Bankkonto hätte.

3000 Euro auf ein ausländisches Girokonto überwiesen

Schließlich brachte er die Frau dazu, diesen Geldbetrag an ein ausländisches Girokonto zu überweisen. Erst als die 71-Jährige telefonischen Kontakt mit ihrem „echten“ Sohn hatte, erkannte sie, dass sie einem Betrug zum Opfer gefallen war. Die Polizei warnt im Zuge dessen vor dieser weit verbreiteten Betrugsmasche. Betroffenen wird empfohlen, solche Nachrichten nicht zu beantworten und die Polizei zu verständigen. (AZ)