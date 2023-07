73 Schülerinnen und Schüler wurden an der Realschule verabschiedet

Ein Viertel der Absolventinnen und Absolventen haben eine Eins vor dem Komma. Nun beginn für sie ein neuer Lebensabschnitt.

An der Hans-Maier-Realschule wurden 73 Abschlussschülerinnen und -schüler verabschiedet. In seiner Rede hob Schulleiter Christian Pfeifer die besonderen Herausforderungen der ersten Abschlussprüfung nach dem neuen LehrplanPLUS hervor, ein Viertel der SchülerInnen hat die Eins vor dem Komma erreicht. Die fünf besten Abschlüsse erzielten Lina Alexander (1,0), Rebekka Kreuzer (1,23), Andreas Ziesche (1,33), Simon Kircher (1,42) und Leah Walter (1,50). Bei der Verleihung wurden durch den Förderverein der Hans-Maier-Realschule zudem die besten Arbeiten in den Abschlussprüfungsfächern mit Geldpreisen gewürdigt. (AZ)