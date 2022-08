77-jähriger Autofahrer streift Fahrradfahrer in Ichenhausen

Ein 77-Jähriger fährt nach Ichenhausen, als ein Fahrradfahrer die Straße überqueren will und ihn übersieht. Ein Ausweichmanöver verhindert Schlimmeres.

Ein 77-jähriger Autofahrer hat am Donnerstagabend einen Fahrradfahrer gestreift. Nach Angaben der Polizei fuhr er von Ettenbeuren nach Ichenhausen, als ein 23-jähriger Fahrradfahrer die Straße an einer Kreuzung mit einem Feldweg überqueren wollte. Der Radfahrer missachtete dabei die Vorfahrt. Der 77-Jährige streifte trotz Ausweichmanöver das Vorderrad des Fahrrads, sodass der 23-Jährige stürzte. Dabei blieb er unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro. (AZ)