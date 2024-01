Abriss der Jahnhalle beginnt: Straßen werden gesperrt

Der Neubau der Friedrich-Jahn-Mehrzweckhalle in Ichenhausen beginnt im Februar. Das wirkt sich bereits jetzt auf den Verkehr in der Stadt aus.

Im Februar soll es losgehen mit dem Abbruch der Friedrich-Jahn-Halle in Ichenhausen - hier soll die Mehrzweckhalle mitsamt Schulschwimmbecken neu gebaut werden. Bereits ab Montag, 8. Januar, kommt es dadurch zu Veränderungen im Straßenverkehr, wie die Stadt Ichenhausen mitteilt. Anlieger und Eltern müssen sich für geraume Zeit auf Einschränkungen einstellen.

Die 53 Jahre alte Halle wird wie berichtet komplett neu gebaut werden, derzeit liegt die Kostenschätzung für das Projekt bei 18 Millionen Euro. Die neue Halle soll an selber Stelle entstehen und als Schulsport- und Mehrzweckhalle genutzt werden. Eingeplant ist eine Tiefgarage mit 49 Stellplätzen, eine neue Schwimmhalle sowie ein Mittelbau zwischen den Hallen, der einen weiteren Mehrzweckraum, Horträume sowie eine Mensa mit Küchenbereich vorsieht.

Abbruch der Jahnhalle in Ichenhausen: Diese Sicherheitsmaßnahmen gibt es

Für den anstehenden Abbruch der alten Halle sind Vorsichtsmaßnahmen notwendig, um das Baufeld freizumachen. Deswegen werden bereits am Tag nach den Weihnachtsferien die Schulbushaltestellen aus der Gartenstraße in den südlichen Teil der Friedrich-Jahn-Straße verlegt. Zur Sicherheit der Schüler, um die Zu- und Abfahrt der Schulbusse zu regeln, aber auch zur Sicherheit des Baustellen-Umfelds werden Straßen gesperrt.

So wird ab Montag die Friedrich-Jahn-Straße zwischen Gartenstraße und Rohrer Straße für den Verkehr gesperrt. Nur Busse, Anwohner, Ver- und Entsorgungsfahrzeuge sowie die Baustellenfahrzeuge dürfen hier fahren. Die Gartenstraße in Richtung Pestalozzistraße wird komplett gesperrt, die Zufahrt bis zu den nördlichen Garagen sei jedoch möglich, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Zwei Jahre sollen die Verkehrs-Regelungen in Ichenhausen gelten

An- und Abfahrt zur Schule für Eltern wird nur am Längsparkstreifen der Rohrer Straße möglich sein. Das bereits vorhandene absolute Halteverbot in der Aberthamer Straße bleibt bestehen. Die Stadt weist darauf hin, dass diese Maßnahmen bis zum Ende der Baumaßnahme beibehalten werden - das Projekt ist auf zwei Jahre angesetzt.

Die Stadtverwaltung appelliert besonders an alle Eltern, sich an die Regelung zu halten, damit der Verkehrsfluss zu den Bring- und Holzeiten der Schule gewährleistet ist und die Schulkinder möglichst nicht gefährdet werden. (AZ)