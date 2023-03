Achtjähriges Mädchen bei Unfall in Ichenhausen leicht verletzt

Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Ichenhausen sind eine achtjährige Radlerin und ein Auto zusammengestoßen. Der Fahrer soll sich bei der Polizei melden.

Eine Achtjährige und ihre Mutter sind am Montag gegen 17 Uhr jeweils mit ihren Fahrrädern auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Friedenstraße in Ichenhausen gefahren. Ein Autofahrer, der auf dem Parkplatz rangierte, übersah nach Angaben der Polizei die achtjährige Radlerin und es kam zum Zusammenstoß. Das Kind stürzte zu Boden. Zunächst gingen alle Beteiligten, so auch der Pkw-Fahrer, davon aus, dass kein Personen- und kein Sachschaden entstanden sei.

Fahrer wird nach Unfall in Ichenhausen gesucht

Nach einem kurzen Gespräch setzten die Beteiligten ihre Fahrt fort, ohne dass ein Personalienaustausch erfolgte. Im Nachgang stellte sich laut Polizei nun doch heraus, dass das Mädchen bei dem Unfall leicht verletzt wurde. Zur Klärung des genauen Sachverhaltes wird der Autofahrer, der in den Unfall verwickelt war, gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190, in Verbindung zu setzen. (AZ)