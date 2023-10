Äste von Bäumen in Ichenhausen in vier Metern Höhe gekappt

Ein unbekanntes Fahrzeug hat in Ichenhausen beim Vorbeifahren an einem Grundstück mehrere Äste abgefahren. Die Polizei sucht Zeugen für den Vorfall.

Am Montagvormittag sind Bäume in der Eichendorffstraße beschädigt worden. Diese standen auf einem Grundstück. Die Äste ragten laut Polizei in ungefähr vier Metern Höhe auf den Gehweg. Mehrere dieser Äste mit einem Durchmesser von zehn Zentimetern wurden von einem bislang unbekannten Fahrzeug abgefahren. Wer Hinweise auf den Verursacher und dessen Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg in Verbindung zu setzen, Telefon 08221/919-0. (AZ)