Alkoholisierter 34-Jähriger verletzt Gäste in Ichenhausener Gaststätte

In einem Lokal im Stadtgebiet Ichenhausen kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ein 34-Jähriger betrat laut Polizeiangaben stark alkoholisiert das Lokal und schlug mit den Fäusten auf mehrere Gäste ein. Diese wurden nur leicht verletzt. Aufgrund der starken Alkoholisierung musste der 34-jährige Mann zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam genommen werden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. (AZ)