Alkoholisierter Radfahrer stürzt mit seinem E-Bike bei Ichenhausen

Der 71-Jährige muss sich nach seinem Sturz vom Fahrrad wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Ein 71-Jähriger befuhr am Freitagnachmittag gegen 14 Uhr mit seinem E-Bike den Geh/-Radweg der B16 in südlicher Richtung. Als der Radfahrer bremste, um eine Straße zu queren, kam er zu Sturz. Während der Verkehrsunfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der 71-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Daher wurde eine Blutentnahme veranlasst. Bei dem Sturz erlitt der Radfahrer eine leichte Verletzung am Knie. Zur ärztlichen Überprüfung wurde er von einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den Radfahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (AZ)