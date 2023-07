Am 45. Ichenhauser Stadtfest wird Geschichte geschrieben

Heiß, heißer – Stadtfest. Bei hochsommerlichen Temperaturen herrschte in Ichenhausens Stadtmitte am Samstag zum 45. Mal Feierstimmung.

Zehn, neun, acht – und runter bis auf null. Unzählige Luftballons stiegen am Samstag auf das Kommando von Ichenhausens Bürgermeister Robert Strobel nach dem Festzug von der Grundschule in den strahlend blauen Himmel auf. Einer der bunten Luftballone soll es im Vorjahr sogar bis nach Österreich geschafft haben. Fehlte nur noch der Bieranstich.

84 Bilder Ichenhausen feiert ausgelassen das 45. Stadtfest Foto: Peter Wieser

Den übernahm gekonnt Oberfeldarzt Martin Teufel, Leiter das Ausbildungs- und Simulationszentrum des Sanitätsregiments 3 „Alb-Donau“ in Dornstadt. Richtig: Ichenhausen hat wieder eine Patenkompanie. Damit war das 45. Ichenhauser Stadtfest vor den Augen der Besucherinnen und Besucher gleichzeitig Schauplatz für die Unterzeichnung der Patenschaftsurkunden und den Eintrag in das Goldene Buch der Stadt Ichenhausen. Oberfeldarzt Martin Teufel, Hauptmann Ulf Schmelzle, und Bürgermeister Robert Strobel sowie die Vertreter der Soldatenvereine und die Personen, die zur Patenschaft angeregt hatten.

Partnerstädte sind mit kulinarischen Köstlichkeiten dabei

Nur etwas eng war es vor der Bühne – wegen der vielen Sonnenschirme, die immerhin für etwas Schatten unter der bereits am Vormittag herabbrennenden Sonne sorgten. Noch heißer her ging es am Abend. Lust auf Tortellini oder Austern? Beide Partnerstädte, Valeggio und Changé/St. Germain le Fouilloux waren wieder vertreten und auch sonst war das Angebot riesig. Nicht nur kulinarisch sondern auch fürs Auge und fürs Ohr. Vom Äußeren Schlossplatz bis zum Rathaushof sorgten Musikkapellen, Bands und die verschiedensten Gruppen bis spät in die Nacht für Unterhaltung. Ein schönes Stadtfest und in fast schon heimeliger Atmosphäre und für Jung und Alt, wie viele Besucher sagten.