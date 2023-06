Am Marktsonntag in eine begehbare Heißluftballonhülle schlüpfen

In Ichenhausen findet am Sonntag nicht nur der Peter-und-Paul-Markt statt. Gleichzeitig ist auch Töpfer- und Kunsthandwerkermarkt. Was alles geboten ist.

Ein Töpfer- und Kunsthandwerkermarkt wird am Sonntag, 2. Juli, vom Förderverein für Kultur und Naherholung veranstaltet. Der Platz zwischen Schulmuseum und Storchenbrunnen bietet hierfür die perfekte Kulisse. Gleichzeitig laden an diesem Tag auch die Marktstände des traditionellen Peter-und-Paul-Marktes zum Einkaufen ein, ebenso die geöffneten Geschäfte in der Innenstadt. Auch für Kinder ist an diesem Tag einiges geboten.

Der Peter-und-Paul-Markt wird wie üblich von 10 bis 18 Uhr auf der Markt- und Heinrich-Sinz-Straße veranstaltet. Händlerinnen und Händler aus der näheren und weiteren Umgebung bieten ihre Waren an. Die Wirtschaftsvereinigung Ichenhausen war hier sehr aktiv und konnte mehrere neue Händler für den Markt gewinnen. Von Sportsocken über Hüte und Küchengeräte bis hin zum kulinarischen Leckerbissen reicht das dargebotene Sortiment.

Beim Töpfer- und Kunsthandwerkermarkt auf dem Schlossplatz von 10 bis 18 Uhr können Besucherinnen und Besucher unter anderem Textilien, selbst gemachten Schmuck, Lederwaren, Süßigkeiten, Accessoires für Garten und Wohnung erwerben. Kulinarisch werden Gäste am Stand des Heimat- und Volkstrachtenvereins verwöhnt.

Kreative Mitmachangebote für Kinder in Ichenhausen

Auch für die Kinder ist viel geboten. Vom XXL-Sandkasten, einer begehbaren Heißlustballonhülle über Kinderschminken und Kindereisenbahn bis hin zu kreativen Mitmachangeboten ist für jeden etwas dabei. Das Schulmuseum bietet Töpfern an und das Büro Soziale Stadt gestaltet Buttons. Musikalisch umrahmt die Jugendkapelle der Sing- und Musikschule um 13 Uhr das Marktgeschehen. Ebenso kann auf italienischen Rikschas eine kleine Fahrt unternommen werden. Dies organisieren die Ministranten. Auf dem Schießstand vom Schützenverein können Interessierte eine ruhige Hand beweisen. Zahlreiche Fachgeschäfte in Ichenhausen haben an diesem Tag von 13 bis 17 Uhr geöffnet. (AZ)