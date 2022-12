Ichenhausen

13:49 Uhr

An Weihnachten wird in Ichenhausen ein Auto zerkratzt

Unbekannte haben an Weihnachten in Ichenhausen ein Auto zerkratzt.

Gerade an Weihnachten sollte Friede in unserer Gesellschaft einkehren. Doch in Ichenhausen wurde Wut an einem Auto abgelassen.

Der Polizei wurde jetzt angezeigt, dass in Ichenhausen im Zeitraum vom 23. Dezember, 13 Uhr, bis Heilgabend, 19 Uhr, in der Bürgermeister-Thaler-Straße ein roter VW Golf beschädigt worden ist. Unbekannte Personen zerkratzten den Lack auf der linken Fahrzeugseite und verursachten einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Zeugen, die Angaben zu beteiligten Personen machen können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 zu melden. (AZ)

