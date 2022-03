Angriff auf Zwölfjährigen in Ichenhausen: Polizei sucht Zeugen

Noch ist nicht klar, wer in Ichenhausen im Bereich der Realschule einen zwölfjährigen Buben zusammengeschlagen hat. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung an einem Zwölfjährigen in Ichenhausen dauern an. Der Tatverdacht gegen einen Jugendlichen hatte sich nicht bestätigt. Am Montag, 21. März, wurde nach Polizeiangaben ein Zwölfjähriger von einem 16-Jährigen im Bereich der Realschule in der Rohrer Straße in Ichenhausen niedergeschlagen und anschließend mit dem Fuß getreten. Der zwölfjährige Bub war bei dem Angriff leicht verletzt worden.

12-Jähriger bei Realschule Ichenhausen zusammengeschlagen und getreten

Aufgrund der Zeugenaussage des Geschädigten ergab sich zunächst ein Tatverdacht gegen einen 16-Jährigen. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen räumten die Ermittler diesen Tatverdacht jedoch aus. Die Ermittlungen zur Feststellung des tatsächlichen Täters dauern an. Es wird nochmals darum gebeten, dass sich Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können, mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 in Verbindung setzen. (AZ)