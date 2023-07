Angriff auf Frau: Jugendliche schlagen 30-Jährige im Zug

Leichte Verletzungen erlitten hat eine 30-Jährige, die kurz vor Mitternacht am Samstag mit bislang unbekannten Jugendlichen aneinandergeraten war.

Leichte Verletzungen erlitten hat eine 30-Jährige, die kurz vor Mitternacht am Samstag, 8. Juli, im Zug zwischen Günzburg und Krumbach und in unmittelbarer Folge am Bahnhof in Ichenhausen mit bislang unbekannten Jugendlichen aneinandergeraten war. Der Polizei vorliegenden Angaben zufolge hatten sich die jungen Leute im Zug äußerst laut verhalten und wurden daraufhin von der Frau zur Ruhe ermahnt. Hieraus entwickelte sich zu Beginn eine verbale Streitigkeit zwischen den Beteiligten, die letztlich in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Der Geschädigten wurde mehrmals ins Gesicht geschlagen.

Am Bahnhof Ichenhausen wurde die Geschädigte dann nochmals von den Tätern angegangen und zu Boden gestoßen. Die 30-Jährige erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen. Bei einer Fahndung konnte die Polizei Günzburg die Tätergruppe nicht ermitteln. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221 / 919-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)