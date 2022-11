Ichenhausen

Artis 2022: Eine neue Art der Wahrnehmung nachts im Museum

Wie ein Scherenschnitt wirkten die im 3D-Drucker reproduzieren Affen bei der Führung in Ichenhausen.

Plus Die Artis 2022 verabschiedete sich mit einer außergewöhnlichen Führung. Warum die Werke in Ichenhausen nur mit einer Taschenlampe angestrahlt wurden.

Von Gertrud Adlassnig

Mit einer außergewöhnlichen Führung verabschiedete sich die Artis 2022: Am Wochenende hieß es "Nachts im Museum", eine Idee, die ankam, wie der große Besucherzulauf verdeutlichte. Museumsleiterin Johanna Haug, selbst erfahrene Ausstellungskuratorin, und Off-Art-Vorsitzende Karen Steifensand führten die Gruppe zu einzelnen Installationen und gaben mit ihren Interpretationen Anregungen zum eigenen Zugang und neuen Gedanken. So weit, so bekannt. Doch das eigentlich Neue war die Beleuchtung:

