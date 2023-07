Ichenhausen

Auch nach 30 Jahren wächst die Fachklinik Ichenhausen weiter

Plus Die Fachklinik Ichenhausen feiert jetzt ein großes Jubiläum. Stefan Krotschek, kaufmännischer Direktor, blickt zurück, aber noch viel lieber nach vorn.

Stefan Krotschek hat schon einmal ein großes Jubiläum an der Fachklinik in Ichenhausen miterlebt. Vor fünf Jahren wurde zeitgleich mit dem 25-jährigen Bestehen das neugebaute Haus 4 eingeweiht. "Ein Meilenstein in der Geschichte der Fachklinik", sagt der kaufmännische Direktor. Und trotzdem hat für ihn der anstehende 30. Geburtstag der Einrichtung fast noch mehr Bedeutung, zumindest emotional gesehen. Denn nach der langen harten Corona-Pandemie, "einer absolut herausfordernden Zeit", sei beim großen Familienfest am Samstag die Chance da, endlich wieder unbeschwert feiern zu dürfen. Bei aller Feierlaune richtet Krotschek aber auch schon den Blick in den Zukunft.

Die Eröffnung der Fachklinik 1993 hat Stefan Krotschek nicht live miterlebt. Er stieß erst 2011 als kaufmännischer Direktor dazu. Bis zu seinem Unternehmenseintritt habe die Klinik schon einen gewaltigen Aufstieg hingelegt. Wegbereitend sei gewesen, dass man beim Auszug aus dem Kreiskrankenhaus 30 Akutbetten der Inneren Abteilung mit in die neue Fachklinik übernehmen durfte und sie nicht mehr abgeben musste. Im Lauf der Zeit habe sich die Zahl der Akutbetten massiv erhöht. Die Zahl der Patienten und auch der Mitarbeitenden sei gewaltig gestiegen. Die Klinik habe sich von der reinen Rehaklinik hin zu einer Einrichtung für Akutmedizin gewandelt.

