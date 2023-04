Auftakt beim Jahreskonzert mit Pauken und Trompeten

Im dekorierten Musikheim empfing die Musikkapelle Hochwang-Oxenbronn am Palmsonntag viele Zuhörerinnen und Zuhörer. 19 Musikerinnen und Musiker wurden geehrt.

Nach einer dreijährigen Pause zeigten die Musiker unter der Leitung von Dirigent Thomas Engel ihr Können. Die Kapelle startete mit dem Werk "Dawn of a New Day" von James Swearingen, welches musikalisch von der Morgendämmerung über den nebligen Morgen mit den ersten zarten Sonnenstrahlen hinein in das geschäftige Treiben eines ganz normalen Alltags führt.

Im Stück "My Dream" von Peter Leitner legte Solistin Ernestine Saumweber mit ihrem Flügelhorn ein beeindruckendes Solo hin. Mit geballter Frauenpower ging es weiter und dem Stück "Tico Tico", einem alten brasilianischen Chôro, bearbeitet von Gottfried Hummel. Angelika Fritz spielte hier mit ihrem Horn ein ebenfalls besonders schönes Solo, welches allen Zuhörern noch lange in Erinnerung bleiben wird. Traditionell verabschiedete sich die Musikkapelle mit einem Marsch "Domi Adventus" von Alexander Pfluger. "Domi Adventus", was übersetzt "Advent zu Hause" bedeutet, handelt von der Rückkehr des niederländischen Seefahrers Abel Tasman und seiner Entdeckungsreise. Michael Fritz führte die Besucher als Moderator durch den Abend und brachte mit seiner humorvollen und witzigen Art interessante Hintergrundinformationen der Stücke näher.

19 Musikerinnen und Musiker wurden beim Jahreskonzert geehrt

Zu den anstehenden Ehrungen verdienter Musiker konnten der stellvertretende Präsident des Allgäu-Schwäbischen-Musikbundes Theo Keller und ASM-Bezirksvorsitzender Robert Strobel begrüßt werden, die von den Vorsitzenden Hans Klement und Andreas Konrad, sowie Dirigent Thomas Engel bei der Übergabe der Urkunden unterstützt wurden. Aufgrund der dreijährigen Pause fanden dieses Jahr besonders viele Ehrungen statt. Für zehn Jahre aktives Musizieren wurden Nina Band, Annkathrin Mader, Pia Kollmann, Felicitas Spengler und Verena Spengler geehrt. Für 15 Jahre Jörg Miller, Vera Miller und Franziska Siegner. Für 20 Jahre Manuela Konrad, Ernestine Saumweber und David Holl. Ein Vierteljahrhundert lang musizieren bereits Monika Bissinger, Melanie Götz, Kerstin Konrad, Anja Titze und Matthias Sauter. Drei ganz besondere Ehrungen galt es noch zu würdigen: für 30 Jahre Thomas Engel, für 40 Jahre Bettina Zindler-Schlosser und für 50 Jahre Josef Bigelmaier. (AZ)