Auseinandersetzung beim 3. Internationalen Jenischen Kulturfest

Zwei Männer schlagen sich auf dem Jenischen Kulturfest in Ichenhausen. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es auf dem 3. Internationalen Jenischen Kulturfest in Ichenhausen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Nach Angaben eines Zeugen schlugen sich die beiden Männer gegenseitig. Bis zum Eintreffen der Polizei hatten sich die Personen bereits entfernt. Näheres ist zum Sachverhalt bisher nicht bekannt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/919-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)