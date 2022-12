Ichenhausen

06:30 Uhr

Ausstellung: Reise durch das verrückte Leben von Gerhard "Gege" Sprenger

Der Autodidakt Gerhard Sprenger übte sich auch in der Kunst des Kopierens. Er wählte dafür die Hinterglasmalerei.

Plus In Ichenhausen werden Werke des verstorbenen Günzburger Künstlers "Gege" Sprenger gezeigt. Wie er in der Großen Kreisstadt mit einem Werbespruch für Aufsehen sorgte.

Von Gertrud Adlassnig Artikel anhören Shape

Es ist eine Retrospektive auf einen Bohemian, der sich sein Leben lang auf seine Freunde verlassen konnte, die ihm nun, nach seinem Tod, eine besondere Ehrung haben zuteilwerden lassen. Es sei eine spontane Idee gewesen, erfährt man en passant, und das ist es, was ganz genau zu dem Geehrten passt. "Gege" - bürgerlich Gerhard Sprenger – war ein Kunstschaffender, der seine Spontaneität gelebt hat, der dafür auf eine sichere Anstellung verzichtet hat, sich nicht um Ruhm, Geld und Anerkennung geschert hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen