Ichenhausen

Ausstellung zeigt die Entwicklung und den Wandel in Ichenhausen

Plus Mehr als 30 auf Leinwand gemalte Acrylbilder von Helmut Beer sind im Alten Rathaus in Szene gesetzt. Was seine Werke mit Banksy zu tun haben.

Von Gertrud Adlassnig

Nicht nur wer Ichenhausen kennt, so wie es heute ist, und vielleicht auch so, wie es früher einmal war, der sollte die kleine, aber umso spannendere Ausstellung im Alten Rathaus in Ichenhausen nicht versäumen. Die über 30 Exponate zeigen auf Leinwand gemalte Acrylbilder von Helmut Beer. Der gebürtige Ichenhausener hat sich intensiv mit der Entwicklung des Stadtbildes und dem Wandel der innerörtlichen Infrastruktur auseinandergesetzt.

In kleinem Format, das dazu auffordert, nah heranzutreten und genau hinzuschauen, hat Beer, der zeitweise an der Kunstakademie studiert hat, den Zustand zahlreicher historischer Gebäude dokumentiert. Dabei arbeitet er nicht im fotorealistischem Stil, sondern schafft liebevolle, wie mit leichter Hand hingetuschte Miniaturen, die die Gebäude aber in Proportion, Gliederung und Farbigkeit korrekt wiedergeben. Zugleich setzt er in seinen Bildern Hinweise, die eine höhere Ebene reflektieren. Dies können Reminiszenzen an die Geschichte des Hauses sein. Sie können an Schrullen ihrer ehemaligen Bewohner erinnern, oder ein baldiges Verschwinden des Gebäudes möglich erscheinen lassen.

