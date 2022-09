Auto in Ichenhausen angefahren und dann geflüchtet

Ein geparktes Auto wird von bislang unbekannten Personen angefahren. Danach suchten sie das Weite. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Zu einer Unfallflucht kam es in Ichenhausen am Dienstagmorgen zwischen 7.45 Uhr und 9.30 Uhr. In diesem Zeitraum parkte ein 67-Jähriger seinen Wagen auf einem Parkplatz in der Marktstraße. Laut Polizei fuhr jemand mit einem Fahrzeug gegen das Auto des Mannes und verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Anschließend entfernten sich die verursachenden Personen unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, oder Angaben zu bislang unbekannten Personen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)