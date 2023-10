Auto in Ichenhausen mit stumpfem Gegenstand beschädigt

Ein Unbekannter hat in Ichenhausen ein geparktes Fahrzeug eingedellt und zerkratzt. Jetzt sind Zeugen gesucht.

Mutwillig beschädigt fand ein Autobesitzer sein Gefährt am Montag in Ichenhausen vor. Das Fahrzeug – einen Hyundai Tucson – hatte er laut Polizei auf einer Großparkfläche in der Annastraße ab Freitagabend geparkt. Während dieser Zeit wurde die Heckklappe mit einem stumpfen Gegenstand eingedellt und zerkratzt. Gleichfalls wurden im Lack der hinteren rechten Tür Kratzer verursacht.

Der oder die Täter sind bislang unbekannt. Sollten aufmerksame Mitbürger zu dem Sachbeschädigungsdelikt sachdienliche Hinweise abgeben können, wird um Kontaktaufnahme mit der Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/919-0, gebeten. (AZ)