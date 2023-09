Autofahrer prallt gegen Verkehrszeichen

Weil ihn die Sonne geblendet hat, ist ein Autofahrer in Ichenhausen auf eine Verkehrsinsel geraten. Dabei hat er ein Schild gerammt.

Ein Autofahrer ist am Samstag in Ichenhausen gegen ein Verkehrszeichen geprallt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Mann gegen 14.20 Uhr auf der Günzburger Straße in Ichenhausen in Richtung Krumbach. Als er nach links in die Friedenstraße abbog, blendete ihn der Polizei zufolge die Sonne so, dass er in zu engem Bogen abbog und dabei mit seinem Auto auf die Verkehrsinsel an der Einmündung fuhr. Dort prallte er gegen ein Verkehrszeichen. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 2500 Euro. (AZ)