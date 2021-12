Autofahrerin beschädigt in Ichenhausen ein Fahrzeug und fährt einfach davon

Vielleicht hatte es eine Autofahrerin gar nicht bemerkt, dennoch gilt es als Unfallflucht: In Ichenhausen stieß sie beim Ausparken gegen ein Auto und fuhr weiter.

Die Polizeiinspektion Günzburg sucht Zeugen, die eine Unfallflucht in Ichenhausen beobachtet haben könnten. Eine Autofahrerin fuhr demnach am Freitag gegen 18.30 Uhr rückwärts auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Günztalstraße aus einer Parklücke. Hierbei stieß sie gegen einen stehenden Wagen.

Frau verursacht Schaden beim Ausparken in Ichenhausen

Nach dem Unfall entfernte sich die Unfallverursacherin unerlaubt von der Unfallstelle. An dem geschädigten Auto entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen, die Angaben zu der bislang unbekannten Unfallverursacherin machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)