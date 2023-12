Autofahrerin in Ichenhausen hat bei Kontrolle Alkohol im Atem

Bei Hochwang wird eine Frau im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf ihren Alkoholwert kontrolliert. Das vorläufige Ergebnis liegt über dem legalen Grenzwert.

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle am zweiten Weihnachtsfeiertag stellten Beamte der Polizeiinspektion Günzburg bei einer 38-jährigen Autofahrerin Alkoholgeruch fest. Sie war abends bei in der Nähe von Hochwang unterwegs. Da das Ergebnis des Vortestgeräts: ein Wert von mehr als 0,5 Promille. Der Frau war ein erneuter Atemalkoholtest an einem gerichtsverwertbaren Atemalkoholmessgerät auf der Polizeidienststelle nicht möglich. Deshalb ordneten die Beamten eine Blutentnahme an. Abhängig vom Ergebnis der Blutuntersuchung erwarten die Fahrerin voraussichtlich ein empfindliches Bußgeld sowie ein Fahrverbot. (AZ)